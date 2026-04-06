O pré-candidato ao governo de São Paulo pelo Partido dos Trabalhadores (PT), Fernando Haddad, disse que não dispensa "fazer contas" sobre os impactos do eventual fim da chamada escala 6x1. "Tem que fazer conta, o próprio presidente pediu para a área econômica. Mas o presidente está convencido que temos um caminho a trilhar nesse campo".

Em críticas à gestão de Tarcísio de Freitas (Republicanos), Haddad sugeriu que haveria "pouca preocupação com o trabalhador" na discussão sobre o fim da chamada escala 6x1. Para ele, o governador de São Paulo tem visão de mundo "desequilibrada", favorecendo "só o capital". "Essa visão atrasada de favorecer só o capital não funciona", avaliou, em entrevista ao ICL News.

Haddad também comentou sobre a discussão de eventualmente reverter a autorização das bets ou limitar as ações desse setor. "Não sei se os bolsonaristas no Congresso querem, ele são a favor e liberaram bets para crianças", declarou.