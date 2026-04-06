O número de pedidos de auxílio-desemprego nos Estados Unidos teve queda de 9 mil na semana encerrada em 28 de março, a 202 mil, segundo pesquisa divulgada pelo Departamento do Trabalho nesta quinta-feira (2). O resultado ficou abaixo da expectativa de analistas consultados pela FactSet, que previam 212 mil solicitações.

O total de pedidos da semana anterior foi levemente revisado para cima, de 210 mil para 211 mil.

Já o total de pedidos continuados mostrou aumento de 25 mil na semana encerrada em 21 de março, a 1,841 milhão, superando a projeção de 1,836 milhão da FactSet. Esse indicador é divulgado com uma semana de atraso.