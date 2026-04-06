O déficit comercial dos Estados Unidos subiu 4,80% em fevereiro ante janeiro, a US$ 57,35 bilhões, segundo dados publicados pelo Departamento do Comércio americano nesta quinta-feira (2). Analistas consultados pela FactSet previam déficit maior para o mês, de US$ 67,9 bilhões.

O déficit da balança de janeiro foi levemente revisado para cima, de US$ 54,46 bilhões para US$ 54,68 bilhões.

As exportações dos EUA subiram 4,2% em fevereiro ante janeiro, a US$ 314,79 bilhões, enquanto as importações avançaram 4,3%, a US$ 372,14 bilhões.