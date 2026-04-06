Em entrevista à TV Record Bahia, na manhã desta quinta-feira, 2, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva voltou a dizer que aguarda a extradição de Ricardo Magro, dono da Refinaria de Manguinhos, por parte do presidente dos EUA, Donald Trump.

Lula já havia dito que falou com Trump sobre o assunto, dentro do âmbito de combate ao crime organizado, pois o empresário, que vive em Miami, está entre "os grandes chefes do crime organizado do País", e o grupo Refit é apontado como um dos maiores devedores de ICMS, além de estar no alvo de investigações por prejuízos bilionários aos cofres públicos.

Parcerias comerciais

Na entrevista, Lula também afirmou que é preciso ter parceria com todos os países na área comercial, frisando que "neste instante, a China é quem mostra maior disposição".

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