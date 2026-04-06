A indústria de transformação registrou alta de 1,0% em fevereiro ante janeiro. Já as indústrias extrativas cresceram 1,1%. Na média global, a produção industrial teve elevação de 0,9% em fevereiro ante janeiro.

Os dados são da Pesquisa Industrial Mensal, divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) nesta quinta-feira, 2.

Na comparação com fevereiro de 2025, a produção da indústria de transformação encolheu 2,6% em fevereiro de 2026, enquanto as extrativas aumentaram 10,2%. Na média global, a indústria caiu 0,7% no período.

Comparativos com recorde

Em fevereiro, a indústria brasileira operava 14,1% aquém do pico alcançado em maio de 2011.

Na categoria de bens de capital, a produção está 31,8% abaixo do pico registrado em setembro de 2013. Os bens intermediários estão 11,3% aquém do auge de maio de 2011.

Os bens de consumo duráveis estão 30,9% abaixo do ápice de junho de 2013, e os bens semiduráveis e não duráveis operam em nível 11,4% inferior ao pico de junho de 2013.