O dólar opera alinhado à valorização da divisa americana e dos rendimentos dos Treasuries e títulos soberanos europeus, diante da disparada do petróleo e renovado temor de inflação. A aversão ao risco na manhã desta quinta-feira, 2, é retomada nos mercados , após pronunciamento do presidente Donald Trump, que voltou a ameaçar intensificar ataques contra o Irã nas próximas semanas, frustrando expectativas anteriores de desescalada do conflito. Nos juros, a curva é afetada ainda pela produção industrial brasileira acima do consenso do mercado, que complica mais o trabalho do BC na calibragem da Selic.

A alta de 0,9% da produção industrial em fevereiro ante janeiro, na série com ajuste sazonal, veio acima da mediana das expectativas dos analistas ouvidos pelo Projeções Broadcast, de avanço de 0,7%, com intervalo de -0,3% a +1,5%. Na comparação interanual, a produção caiu 0,7%, menos que a mediana das projeções (-1,1%).

Investidores estrangeiros aportaram R$ 53,4 bilhões na B3 no primeiro trimestre de 2026, melhor resultado desde 2022, mesmo com as incertezas externas.

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) afirmou que vai anular o leilão de GLP da Petrobras, classificando o certame como "cretinice" e "bandidagem". O leilão teve ágio acima de 100%, pressionado pela guerra no Oriente Médio.

Vibra, Ipiranga e Raízen decidiram não entrar na 1ª fase do programa do governo Lula que subsidia o preço do diesel.

O relatório anual do Escritório do Representante de Comércio dos Estados Unidos (USTR) aponta o Pix, propostas de regulação de plataformas digitais e a chamada "taxa das blusinhas" entre as principais barreiras impostas pelo Brasil aos interesses comerciais americanos.

A Guarda Revolucionária Islâmica do Irã (IRGC) afirmou ter realizado ataques com mísseis e drones contra instalações ligadas aos Estados Unidos no Golfo, incluindo setores siderúrgico e de alumínio em países como Emirados Árabes Unidos e Bahrein.

O Kremlin afirmou que a Rússia está disposta a contribuir para uma solução do conflito envolvendo o Irã, após declarações do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, feitas ontem à noite sobre a crise.

Os cortes de vagas anunciados por empresas nos EUA somaram 60.620 em março, alta de 25% ante fevereiro, mas queda de 78% na comparação anual, segundo relatório da Challenger, Gray & Christmas. No primeiro trimestre, foram 217.362 demissões planejadas, o menor nível para o período desde 2022 e 56% abaixo de um ano antes.