A mediana do relatório Focus para a Selic no fim de 2026 seguiu em 12,50% pela segunda leitura consecutiva. Há um mês, estava em 12,13%. Considerando só as 80 estimativas atualizadas nos últimos cinco dias úteis, a medida também permaneceu em 12,50%.

A projeção para o fim de 2027 continuou em 10,50% pela 60ª semana seguida. Considerando só as 78 estimativas atualizadas nos últimos cinco dias úteis, porém, a estimativa subiu de 10,50% para 10,75%.

O Comitê de Política Monetária (Copom) cortou a Selic em 0,25 ponto porcentual, de 15% para 14,75% ao ano, no último dia 18. Foi a primeira redução da taxa de juros em quase dois anos. Apesar do corte, o colegiado alertou para o aumento das incertezas no cenário.

O presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, reforçou a baixa visibilidade durante entrevista coletiva sobre o Relatório de Política Monetária (RPM), em 26 de março. Ele disse que o "conservadorismo" da autoridade monetária em 2025 compra tempo para analisar o cenário e entender os efeitos que a alta do petróleo terá sobre os preços domésticos.

"Estamos entendendo e vamos aprender mais daqui até a próxima reunião do Copom. O BC tem esse benefício de que só precisa tomar uma decisão a cada 45 dias", afirmou Galípolo, reforçando que haverá uma condução cautelosa da política monetária.

No Focus desta segunda-feira, a mediana para a Selic no fim de 2028 permaneceu em 10,0% pela 11ª leitura seguida. Já a estimativa para 2029, permaneceu em 9,75% pela primeira semana consecutiva. Há um mês, era de 9,50%.