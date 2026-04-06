As bolsas asiáticas que operaram nesta segunda-feira (6) fecharam em alta, enquanto investidores acompanharam os desdobramentos da guerra no Oriente Médio e o comportamento do petróleo.

O índice japonês Nikkei subiu 0,55% em Tóquio, a 53.413,68 pontos, e o sul-coreano Kospi avançou 1,36% em Seul, a 5.450,33 pontos.

Não houve negócios hoje na China continental, em Hong Kong e em Taiwan devido a um tradicional feriado chinês. Já o feriado de Páscoa manteve fechada a bolsa australiana, a principal da Oceania.

No domingo, 5, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, prometeu destruir as usinas elétricas do Irã se Teerã não reabrir o Estreito de Ormuz, por onde transita cerca de 20% do petróleo mundial, até o prazo estabelecido para terça-feira (7). Por volta das 5h, o petróleo caía entre 1% e 2%, depois de acumular fortes ganhos na semana passada.

Trump convocou coletiva de imprensa para a tarde desta segunda para falar sobre o conflito no Irã.