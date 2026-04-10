A Fitch reiterou nesta sexta-feira, 10, o rating de inadimplência do emissor (IDR) de longo prazo em moeda estrangeira do México em 'BBB-', com perspectiva estável, atribuindo o resultado a um desempenho econômico melhor do que o esperado, mas sem uma recuperação firme consolidada e saldo da dívida pública ainda elevado.

"O rating do México é sustentado por uma estrutura de política macroeconômica prudente, finanças externas robustas e sua economia ampla e diversificada", afirmou a agência de classificação de risco. A expectativa da Fitch é que "a economia mexicana evitará cenários de queda acentuada em meio às incertezas comerciais e domésticas em curso, mas permanecerá fraca".

Apesar do declínio no crescimento mexicano em 2025 em comparação com o ano anterior, o desempenho foi melhor do que esperado pela agência. Para 2026, a expectativa é de uma aceleração do Produto Interno Bruto (PIB) para 1,7%, contrabalançando o arrefecimento do impulso fiscal e monetário negativo com o impulso da Copa do Mundo. Dados "irregulares" apontam que uma recuperação firme ainda não está consolidada, alerta a Fitch.

A Fitch cita, ainda, a indefinição do acordo entre o México, Estados Unidos e Canadá (USMCA), ponderando que um ciclo anual de revisões pode prolongar o estado de incerteza, embora chances de rompimento completo sejam pequenas.

*Com informações de Dow Jones Newswires