A Standard & Poors Global manteve o rating do Reino Unido, afirmando que a economia britânica deve "resistir" aos impactos do aumento do petróleo e gás. Em contrapartida, o país possui uma elevada dívida pública e altos gastos governamentais, segundo a agência.

A classificação de risco de crédito soberano de longo prazo e curto prazo em moeda estrangeira e local do Reino Unido permaneceu em 'AA/A-1+', também mantendo a perspectiva estável.

Na decisão, o S&P Global aponta uma desaceleração no crescimento do PIB britânico em 2026, com alta de 1,1%, em consequência dos impactos da guerra no Oriente Médio. A expansão se recuperará a partir de 2027, com uma expansão média de 1,4% entre 2027 e 2029.

Já o déficit orçamentário deve chegar a 4,7%, no ano fiscal de 2026, em comparação com o patamar de 4,4% previsto em 2025, à medida que o governo "fornece alívio temporário e direcionado aos preços mais altos do petróleo para alguns consumidores de energia".

Para a agência, o Banco da Inglaterra (BoE, na sigla em inglês) deve encerrar o ciclo de afrouxamento monetário e adotar uma política mais restritiva em 2026, também em consequência dos impactos da guerra na inflação.

*Com informações de Dow Jones Newswires