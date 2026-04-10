As bolsas em Nova York fecharam sem sintonia nesta sexta-feira, 10, antes das negociações dos EUA e do Irã no sábado, 11, como parte da etapa do cessar-fogo de duas semanas anunciado na terça-feira. A sessão foi marcada pela divulgação do índice de preços ao consumidor (CPI, em inglês) de março nos EUA, que ficou praticamente em linha com as expectativas. O Nasdaq completou oito sessões seguidas em alta após resultado da TSMC evidenciar a solidez de empresas fabricantes de chips.

O Dow Jones fechou em baixa de 0,56%, aos 47.916,57 pontos. O S&P 500 recuou 0,11%, aos 6.816,89 pontos. O Nasdaq subiu 0,35%, aos 22.902,89 pontos, igualando a sequência de oito altas seguidas de 19 de agosto de 2024.

Na semana, o Dow subiu 3%, o S&P 500 ganhou 3,6% e o Nasdaq, 4,7%.

Mesmo com a guerra, a fabricante taiwanesa de chips TSMC registrou receita de 285,96 bilhões de novos dólares taiwaneses (US$ 9 bilhões) no mês passado, um aumento de 45% em relação ao ano anterior. O desempenho levou o ADR da empresa a uma alta de 1,4% em NY. A Marvell saltou 7,2% e a Broadcom e a AMD subiram 4,7% e 3,5%. E a Nvidia avançou 2,6%.

A CoreWeave disparou 10,9%, após a empresa anunciar um acordo com a Anthropic. A companhia de computação em nuvem fornecerá à Anthropic recursos computacionais para construir e alimentar seus modelos de IA.

As ações de empresas de software sofreram pressão com preocupações com o impacto da IA, após o lançamento dos Agentes Gerenciados Claude pela Anthropic e a apresentação de novo modelo de inteligência artificial pela Meta. ServiceNow e Datadog caíram 8,5% e 5%. A Salesforce perdeu 3,5%.

As ações da Organon subiram 27,8% depois que o Economic Times noticiou que a Sun Pharmaceutical Industries havia apresentado uma proposta vinculativa de US$ 12 bilhões pela empresa de saúde.

Além das negociações EUA-Irã, o mercado se volta para a temporada de resultados que ganha tração na próxima semana.

*Com informações da Dow Jones Newswires