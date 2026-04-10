A Rússia revisou os dados do Produto Interno Bruto (PIB) de 2025 e manteve o crescimento real da economia em 1,0% ante 2024, conforme segunda leitura divulgada nesta sexta-feira, 10, pela Rosstat, o órgão de estatísticas do país. O resultado confirma a leitura preliminar, mas traz ajustes nos valores nominais e no deflator, além de atualização das séries trimestrais.

Em preços correntes, o PIB russo foi revisado de 213,5 trilhões (US$ 2,77 trilhões) para 214,3 trilhões de rublos (US$ 2,78 trilhões).

Já o deflator do PIB passou de 4,5% na primeira leitura para 4,9%, indicando pressão inflacionária um pouco maior do que a estimada inicialmente.

Pelo lado da oferta, o desempenho seguiu heterogêneo, com destaque para a indústria de transformação, que avançou 3,9%, e para o setor de hospedagem e alimentação, que cresceu 8,9%. Em contrapartida, a extração de recursos naturais recuou 1,7%, enquanto o comércio registrou queda de 1,1%.

Na ótica da demanda, o consumo das famílias continuou como principal vetor de crescimento, com alta de 3,6%, enquanto o consumo do governo subiu 1,1%. Já o investimento agregado permaneceu em contração, refletindo principalmente a redução de estoques, apesar de alguma resiliência na formação de capital fixo.

A Rosstat reiterou que os dados seguem sujeitos a novas revisões e não incluem informações de regiões consideradas anexadas pelo governo durante o conflito com a Ucrânia - Donetsk, Luhansk, Zaporizhzhia e Kherson.