O aumento de 4,59% na gasolina em março exerceu a maior pressão sobre a inflação oficial no País, uma contribuição de 0,23 ponto porcentual. O óleo diesel saltou 13,90% em março, com impacto de 0,03 ponto porcentual no mês. O etanol subiu 0,93%, enquanto o gás veicular recuou 0,98%. Na média, os combustíveis encareceram 4,47% em março.

Os dados são do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

O grupo Transportes saiu de uma alta de 0,74% em fevereiro para elevação de 1,64% em março, uma contribuição de 0,34 ponto porcentual para a taxa de 0,88% registrada pelo IPCA.

A passagem aérea aumentou 6,08% em março, contribuição de 0,05 ponto porcentual. O ônibus urbano avançou 1,17%, incorporando reajustes de 6,00% nas tarifas de Porto Alegre em 19 de fevereiro e de 4,46% em Recife a partir de 1º de fevereiro.

O táxi aumentou 0,26%, o metrô subiu 0,67%, e o ônibus intermunicipal avançou 0,22%.

Habitação

Os gastos das famílias brasileiras com Habitação passaram de uma alta de 0,30% em fevereiro para uma elevação de 0,22% em março, uma contribuição de 0,03 ponto porcentual para a taxa de 0,88% registrada pelo IPCA do último mês, informou o IBGE.

A energia elétrica residencial subiu 0,13% em março, devido a reajustes médios de 6,92% e 14,66% nas concessionárias do Rio de Janeiro, ambos com vigência a partir de 15 de março.

"No mês, manteve-se a bandeira tarifária verde, sem custo adicional para os consumidores", lembrou o IBGE.

A taxa de água e esgoto aumentou 0,24%, puxada pelo reajuste de 6,21% em uma das concessionárias de Porto Alegre a partir de 23 de fevereiro. O gás encanado caiu 0,10%.