O diretor do Conselho Econômico Nacional dos EUA, Kevin Hassett, disse nesta sexta-feira, 10, que o Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano) terá espaço par reduzir as taxas de juros assim que acontecer uma reabertura do Estreito de Ormuz, o que provocará uma "rápida queda" nos preços da energia.

"Quando os preços da energia começarem a cair, não se esqueça de que isso pressionará a inflação para baixo, acho que a perspectiva de o Fed ter espaço para cortar as taxas será muito sólida", afirmou ele, em entrevista à Fox Business.

Sobre o Irã, Hassett comentou que, ao impedir o país persa de possuir armas nucleares, há uma remoção da "ameaça global, então o mundo terá que estar melhor no longo prazo. Se pudermos chegar a um ponto em que eles sejam um país calmo e estável, então, é claro, a economia global no horizonte será muito mais forte".