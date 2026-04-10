As encomendas à indústria nos Estados Unidos ficaram praticamente estáveis em fevereiro ante janeiro, somando US$ 619,6 bilhões, segundo dados do Departamento do Comércio do país divulgados nesta sexta-feira, 10. O resultado veio em linha com a previsão de analistas consultados pela FactSet.

Excluindo o setor de transportes, as encomendas avançaram 1,2% na comparação mensal de fevereiro. Sem a categoria de defesa, as encomendas tiveram alta de 0,1% no mesmo período.

As encomendas totais de janeiro foram revisadas, de alta de 0,1% para estabilidade ante dezembro.