O índice de sentimento do consumidor nos Estados Unidos elaborado pela Universidade de Michigan caiu de 53,3 em março para 47,6 em abril, segundo levantamento preliminar divulgado pela instituição nesta sexta-feira, 10. Os analistas consultados pela FactSet esperavam queda menor, a 52,5.

A pesquisa mostrou ainda que as expectativas de inflação em 12 meses avançaram de 3,8% em março para 4,8% em abril.

Para o horizonte de cinco anos, a expectativa de inflação também subiu, de 3,2% para 3,4% no mesmo período.