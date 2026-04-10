Todos os nove grupos que integram o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) registraram altas de preços em março, informou o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

Houve aumentos em Alimentação e Bebidas, alta de 1,56% e impacto de 0,33 ponto porcentual; Artigos de Residência (0,51%, impacto de 0,02 ponto porcentual); Comunicação (0,19% e impacto de 0,01 ponto porcentual); Saúde e Cuidados Pessoais (0,42% e impacto de 0,06 ponto porcentual); Despesas Pessoais (0,65%, impacto de 0,07 ponto porcentual); Educação (0,02%, impacto de zero ponto porcentual); Transportes (1,64%, impacto de 0,34 ponto porcentual); Habitação (0,22% e impacto de 0,03 ponto porcentual); e Vestuário (0,46%, contribuição de 0,02 ponto porcentual).

Regiões

Em março, todas as 16 regiões investigadas pelo IBGE registraram altas de preços. O resultado mais brando ocorreu em Rio Branco (0,37%), enquanto o mais elevado foi registrado em Salvador (1,47%).

Difusão

O índice de difusão do IPCA, que mostra o porcentual de itens com aumentos de preços, passou de 61% em fevereiro para 67% em março, segundo o IBGE.

A difusão de itens alimentícios saiu de 55% em fevereiro para 70% em março.

Já a difusão de itens não alimentícios se manteve em 66% em março ante 66% em fevereiro.