As reservas provadas de petróleo no Brasil subiram 3,84% no ano passado contra 2024, para 17,488 bilhões de barris de petróleo, segundo dados divulgados pela Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP). No caso do gás natural, as reservas provadas somaram 572,752 bilhões de metros cúbicos (m³), alta de 4,89% em relação ao ano anterior.

Segundo a ANP, também houve aumento de 3,19% no volume relativo ao somatório de reservas provadas e prováveis (2P), para 24,265 bilhões de barris; e das provadas, prováveis e possíveis (3P) de petróleo, para 28,877 bilhões de barris.

O índice de reposição de reservas provadas (IRR 2025/2024) de petróleo foi de 147,03%, representando cerca de 2,023 bilhões de barris em novas reservas. O índice de reposição de reservas indica a relação entre o volume apropriado e o volume produzido no período considerado, destacou a ANP. As reservas 2P de gás natural alcançaram 694,383 bilhões de m³, alta de 3,20% contra 2024, e as reservas 3P subiram 1,50%, para 751,624 bilhões de m³.

"As mudanças ocorridas no volume das reservas de petróleo e gás natural brasileiras são devidas à produção realizada durante o ano, às reservas adicionais oriundas de novos projetos de desenvolvimento, declarações de comercialidade e revisão das reservas dos campos por diferentes fatores técnicos e econômicos", informou a ANP.

As empresas operadoras dos campos produtores devem informar anualmente à ANP, até o dia 31 de janeiro, os volumes de reservas, recursos, produção acumulada e os volumes in situ de petróleo e de gás natural relativos ao ano anterior.