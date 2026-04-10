Os preços de energia nos Estados Unidos saltaram 10,9% em março ante fevereiro, registrando a maior variação mensal desde setembro de 2005, segundo dados oficiais divulgados nesta sexta-feira, 10, pelo Departamento de Trabalho do país. O avanço foi puxado pela gasolina, que subiu 21,2% no mês, maior alta da série histórica, e pelo óleo combustível, com ganho de 30,7%.

A eletricidade teve acréscimo de 0,8%, enquanto o gás natural recuou 0,9%. Os preços de alimentos ficaram estáveis na comparação mensal.

Em 12 meses, os preços de energia avançaram 12,5%, com alta de 18,9% na gasolina.

A disparada nos preços de energia reflete a guerra dos EUA e de Israel contra o Irã, que elevou os riscos ao fluxo global de petróleo diante do bloqueio do Estreito de Ormuz, por onde passa uma fatia relevante da oferta mundial.

O índice de preços ao consumidor (CPI, na sigla em inglês) cheio dos EUA subiu 0,9% em março ante fevereiro e 3,3% na comparação anual.

Já o núcleo, que exclui itens voláteis como energia e alimentos, subiu 0,2% no mês passado ante o anterior e 2,6% em relação aos 12 meses anteriores.