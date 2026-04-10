O representante de Comércio dos EUA (USTR, na sigla em inglês), Jamieson Greer, afirmou que um possível envolvimento da China com o Irã pode complicar as relações bilaterais, em meio à escalada de tensões no Oriente Médio. "Se a China estiver envolvida com o Irã, isso obviamente complicará as relações", disse, acrescentando que Pequim "é responsável por eliminar quaisquer vínculos prejudiciais" com Teerã.

As declarações, feitas em entrevista à CNBC, ocorrem em meio ao frágil cessar-fogo na guerra com o Irã, que tem impactos sobre o petróleo e a segurança no Estreito de Ormuz.

Sobre a China, Greer disse ainda que nem todos os desafios comerciais foram resolvidos, embora Washington esteja "em uma boa situação" e trabalhando por estabilidade. O USTR também defendeu maior peso da indústria americana na economia dos EUA, hoje em cerca de 10% do Produto Interno Bruto (PIB) do país, classificando o nível como baixo.