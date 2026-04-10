A Embraer informou nesta sexta-feira (10) que seu conselho de administração elegeu Felipe Santana Santiago de Lima para assumir o cargo de vice-presidente executivo de Finanças e Relações com Investidores, a partir de 13 de abril de 2026.

Em fato relevante enviado à Comissão de Valores Mobiliários (CVM), a empresa afirma que Santana, atualmente diretor global de Tesouraria da companhia, possui 18 anos de experiência na Embraer, com atuação e liderança em áreas estratégicas como operações financeiras, tesouraria, seguros, customer finance e centro de serviços compartilhados.

"Ao longo de sua trajetória, desenvolveu sólida experiência em finanças corporativas e tesouraria, com exposição a mercados de capitais, gestão de passivos, relacionamento com investidores e instituições financeiras, financiamento de aeronaves e gestão de riscos, além de ampla atuação na liderança de equipes, com foco em disciplina financeira, alocação eficiente de capital e geração consistente de resultados", destaca.

O executivo é formado em Relações Internacionais pela Fundação Escola de Comércio Álvares Penteado (FECAP), possui certificação em Gestão Financeira (CFM) pelo Insper e formação executiva pela Fundação Dom Cabral, Harvard University e Fundação Getulio Vargas (FGV).

"Felipe Santana é um líder referência da companhia e já vinha sendo desenvolvido para ocupar cargos de alta liderança. Sua nomeação reafirma a confiança da Embraer na robustez e na execução do nosso plano de negócios focado em crescimento sustentável", afirma o presidente da Embraer, Francisco Gomes Neto.