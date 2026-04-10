O índice de preços ao consumidor (CPI, na sigla em inglês) dos Estados Unidos subiu 0,9% em março ante fevereiro, segundo dados com ajustes sazonais publicados nesta sexta-feira, 10, pelo Departamento do Trabalho. Na comparação anual, o CPI avançou 3,3% em março. Analistas consultados pelo Projeções Broadcast esperavam, para março, alta mensal de 0,9% e acréscimo anual de 3,4%.

No relatório publicado no mês passado, com dados referentes a fevereiro, o índice cheio do CPI teve alta de 0,3% na comparação mensal e acréscimo de 2,4% no confronto anual.

Núcleo

O núcleo do CPI dos Estados Unidos, que exclui itens voláteis como alimentos e energia, subiu 0,2% em março ante fevereiro. Analistas consultados pelo Projeções Broadcast previam alta de 0,3%.

Na comparação anual, o núcleo do CPI avançou 2,6% em março. Nesse caso, a projeção era de alta de 2,7%.

Em fevereiro, o núcleo do CPI subiu 0,2% na comparação mensal e avançou 2,5% ante um ano antes.