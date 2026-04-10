Após o IPCA vir bem acima do esperado, os juros futuros avançam na manhã desta sexta-feira, 10, e investidores devem reforçar apostas de um corte mais moderado da Selic em abril, em 25 pontos-base, para 14,50%.

O Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) subiu 0,88% em março, superando o teto das estimativas, de 0,82%. O dado em 12 meses avançou para 4,14%, acima da mediana das projeções, de 4,03%.

As taxas mais longas também avançam, acompanhando o movimento dos rendimentos dos Treasuries num momento de incerteza com o cessar-fogo entre EUA e Irã e à espera das negociações no sábado (10) entre os dois países no Paquistão. O mercado também aguarda pelo indicador de inflação dos EUA, o CPI, que sai às 9h30.

Às 9h10, a taxa de depósito interfinanceiro (DI) para janeiro de 2027 subia a 13,990%, de 13,923% no ajuste anterior. O DI para janeiro de 2029 avançava para 13,350%, de 13,301%, e o para janeiro de 2031 estava em 13,500%, de 13,473% no ajuste de quinta (9).