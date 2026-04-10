O Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) subiu 0,88% em março, ficando 0,18 ponto porcentual (p.p.) acima da taxa registrada em fevereiro (0,70%). O resultado ficou acima do teto das estimativas colhidas pelo Projeções Broadcast, de alta de 0,82%, com mediana positiva de 0,77% e piso de aumento de 0,47%.

Os dados foram divulgados na manhã desta sexta-feira, 10. Pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. De acordo com o IBGE, a taxa acumulada em 12 meses ate março foi de 4,14%, acima da mediana que indicava avanço de 4,03%, mas dentro do intervalo das projeções, que iam de 3,72% a 4,40%.