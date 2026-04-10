O Índice Geral de Preços - Mercado (IGP-M) acelerou a 0,95% na primeira prévia de abril, conforme divulgou a Fundação Getulio Vargas nesta sexta-feira (10). Na primeira prévia de março, o indicador contraiu 0,19%.

O movimento foi sustentado pela aceleração do Índice de Preços ao Produtor Amplo (-0,36% para 1,07%). Também houve ganho de força no Índice de Preços ao Consumidor (IPC-M) nesta leitura, de 0,10% em março para 0,68% em abril.

O Índice Nacional de Custo da Construção também acelerou, a 0,66% na primeira prévia de abril, após alta de 0,36% na leitura anterior.