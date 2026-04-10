O índice de preços ao consumidor (CPI) da China subiu 1% em março ante igual mês do ano anterior, segundo dados divulgados nesta sexta (10) pelo NBS, como é conhecido o escritório de estatísticas do país.

O resultado ficou abaixo da expectativa de economistas consultados pelo FactSet, que previam avanço de 1,2%. Houve estabilização em relação a fevereiro, quando o CPI também teve alta anual de 1%.

Já o índice de preços ao produtor (PPI) chinês teve alta anual de 0,5% em março. Economistas consultados pela FactSet estimavam avanço de 0,6%. O PPI acelerou em relação a fevereiro, quando apresentou queda anual de 0,9%.