O Banco da Coreia (BOK) manteve nesta sexta-feira, 10 a taxa básica de juros inalterada em 2,50% pela sétima reunião consecutiva, às vésperas de uma mudança na presidência da instituição, enquanto as tensões no Oriente Médio pesam sobre a economia sul-coreana. O BOK mantém os juros estáveis desde o corte realizado em maio de 2025.

Como muitos bancos centrais, o BOK está avaliando o impacto do conflito no Oriente Médio sobre a economia global. Os dirigentes do banco central sul-coreano pregaram cautela no primeiro semestre, enquanto o mercado global absorve os efeitos de preços mais altos de energia e de interrupções nas cadeias de suprimento.

A Coreia do Sul é uma grande importadora de petróleo e gás do Oriente Médio e está exposta à turbulência do mercado de energia. Interrupções no fornecimento de insumos-chave para a fabricação de chips também podem pesar sobre a economia.

A estagflação, quando o crescimento trava e a inflação acelera, é uma preocupação crescente do BC sul-coreano, já que os efeitos da guerra elevam os riscos de alta para os preços e de baixa para o crescimento.

Na reunião de maio, o BOK já será presidido por Shin Hyun-song, economista formado em Oxford e ex-integrante do Banco de Compensações Internacionais (BIS). Fonte: Associated Press.