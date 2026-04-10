As bolsas europeias operam em leve alta na manhã desta sexta-feira, 10, à medida que investidores demonstram cautela às vésperas das negociações de paz entre EUA e Irã neste fim de semana e em meio à fragilidade do cessar-fogo em vigor, o que ajuda a sustentar os preços do petróleo.

Por volta das 6h30 (de Brasília), o índice pan-europeu Stoxx 600 avançava 0,43%, a 615,21 pontos.

As cotações do petróleo avançam pelo segundo dia consecutivo, diante das incertezas sobre a sustentabilidade da trégua de duas semanas acertada entre EUA e Irã na última terça-feira (7), após ataques de Israel contra o Hezbollah no Líbano e em meio ao severo controle iraniano do Estreito de Ormuz, por onde trafega um quinto do comércio mundial da commodity.

O governo israelense sinalizou uma possível abertura diplomática ao declarar que está disposto a iniciar conversas diretas com o Líbano, mas sem interromper os ataques no país.

Negociadores de Washington e Teerã se reunirão no sábado (11) na capital do Paquistão, Islamabad, para discutir um possível acordo de paz permanente. A delegação dos EUA será liderada pelo vice-presidente JD Vance.

Nas próximas horas, a atenção dos investidores globais deve se voltar para o CPI de março dos EUA, o primeiro índice de inflação americano a captar os efeitos da guerra no Oriente Médio. Na China, os preços ao produtor (PPI) registraram em março a primeira alta anual depois de 41 meses consecutivos de deflação.

Às 6h43 (de Brasília), a Bolsa de Londres subia 0,36%, a de Paris avançava 0,40% e a de Frankfurt ganhava 0,38%. As de Milão e Madri tinham respectivas altas de 0,45% e 0,24%. Na contramão, a de Lisboa caía 0,52%.

*Com informações da Dow Jones Newswires