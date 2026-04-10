As bolsas asiáticas fecharam em alta nesta sexta-feira, 10, acompanhando Wall Street, embora o petróleo continue subindo em meio ao frágil cessar-fogo na guerra no Oriente Médio e às vésperas de negociações de paz entre Estados Unidos e Irã neste fim de semana.

O índice japonês Nikkei liderou os ganhos, com alta de 1,84% em Tóquio, a 56.924,11 pontos, seguido pelo Taiex, que subiu 1,60% em Taiwan, a 35.417,83 pontos. Na Coreia do Sul, o Kospi teve alta de 1,40%, a 5.858,87 pontos, após o banco central local manter o juro básico em 2,50%. Já em Hong Kong, o Hang Seng avançou 0,55%, a 25.893,54 pontos.

Na China continental, o Xangai Composto subiu 0,51%, a 3.986,22 pontos, e o menos abrangente Shenzhen Composto registrou alta de 1,54%, a 2.652,30 pontos.

As cotações do petróleo avançam pelo segundo dia consecutivo, diante de incertezas sobre a sustentabilidade da trégua de duas semanas acertada entre EUA e Irã na última terça-feira (7), após ataques de Israel contra o Hezbollah no Líbano e em meio ao severo controle iraniano do Estreito de Ormuz, por onde trafega um quinto do comércio mundial da commodity.

Os efeitos inflacionários da guerra, com o salto dos preços do petróleo e do gás natural, levaram os custos ao produtor chinês a avançar em março, interrompendo uma sequência de 41 meses de deflação. O índice de preços ao produtor (PPI, pela sigla em inglês) do gigante asiático teve alta anual de 0,5% no mês passado, após recuar 0,9% em fevereiro, encerrando uma trajetória deflacionária iniciada em outubro de 2022.

Negociadores de Washington e Teerã se reunirão no sábado (11) para conversas sobre um acordo de paz permanente na capital do Paquistão, Islamabad. A delegação dos EUA será liderada pelo vice-presidente JD Vance.

Nesta quinta, 9, as bolsas de Nova York avançaram pelo segundo pregão seguido, apesar das incertezas no quadro geopolítico.

Na Oceania, a bolsa australiana contrariou a tendência regional e fechou em leve baixa hoje: o S&P/ASX 200 caiu 0,14% em Sydney, a 8.960,60 pontos.

*Com informações da Dow Jones Newswires