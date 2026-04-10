Em mais uma etapa para cumprir compromissos de ampliar o suprimento de petróleo no mercado, o Departamento de Energia dos EUA fez nesta quinta-feira, 9, uma solicitação emergencial de até 30 milhões de barris de petróleo bruto leve da reserva estratégica de petróleo (SPR, na sigla em inglês).

A ação dá continuidade à execução, pelo DOE, da liberação de 172 milhões de barris autorizada pelo presidente Donald Trump como parte de uma liberação coordenada de 400 milhões de barris das reservas estratégicas dos países membros da Agência Internacional de Energia (AIE).

O petróleo bruto terá origem no sítio de West Hackberry. A solicitação dá continuidade aos dois pedidos anteriores do Departamento, que, em conjunto, permitiram a rápida concessão de aproximadamente 55 milhões de barris dos sítios de Bayou Choctaw, Bryan Mound e West Hackberry da SPR.

"A ação de hoje fortalece os esforços para levar o petróleo rapidamente ao mercado e lidar com as pressões de oferta de curto prazo", disse o secretário adjunto do Escritório de Hidrocarbonetos e Energia Geotérmica, Kyle Haustveit.