Atividades operacionais foram interrompidas em várias instalações de energia na Arábia Saudita devido a ataques recentes do Irã, informou a mídia estatal saudita SPA, citando uma fonte oficial do Ministério da Energia. Segundo a agência, os bombardeios reduziram a capacidade de produção de petróleo do reino em cerca de 600 mil barris por dia (bpd) e o fluxo no oleoduto Leste-Oeste em aproximadamente 700 mil bpd, totalizando uma queda de até 1,3 milhão de bpd na produção petrolífera do país.

Em declaração à SPA, o integrante do governo saudita afirmou que os ataques atingiram Riad, a Província Oriental e a Cidade Industrial de Yanbu, tendo como alvo unidades de produção, transporte e refino de petróleo e gás, além de instalações petroquímicas e do setor elétrico.

Desde o anúncio do cessar-fogo entre Estados e Irã, os países do Golfo Pérsico Bahrein, Israel, Kuwait, Arábia Saudita e Emirados Árabes Unidos já emitiram alertas sobre a chegada de mísseis vindos do Irã. Um oleoduto saudita para o Mar Vermelho na quarta sofreu danos em um ataque com drone a uma de suas estações de bombeamento. Segundo a fonte ouvida pela SPA, os ataques causaram uma perda de aproximadamente 700 mil barris por dia na capacidade de escoamento.

O membro do ministério de Energia ainda disse que os bombardeios a uma instalação de produção em Manifa resultaram em redução de cerca de 300 mil bpd de sua capacidade. Em Khurais, que já havia sido alvo anteriormente, outros 300 mil bpds de sua capacidade também foram reduzidos, disse a fonte à SPA.

Na quarta-feira, a Guarda Revolucionária Islâmica do Irã (IRGC, na sigla em inglês) havia informado ataques também à refinaria e instalações da Chevron em Ras al-Juaymah, no território saudita, descritas como grande complexo de processamento de gás natural liquefeito (GNL) e fornecedor de energia aos EUA.