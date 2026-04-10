As bolsas em Nova York fecharam em alta nesta quinta-feira, 9, pela segunda sessão seguida, mesmo diante de rusgas em relação ao cessar-fogo de duas semanas anunciado na terça-feira pelos EUA e Irã. A dinâmica compradora no mercado acionário levou o S&P 500 a cerca de 154 pontos de seu recorde de fechamento.

O Dow Jones fechou em alta de 0,58%, aos 48.185,80 pontos. O S&P 500 ganhou 0,62%, aos 6.824,66 pontos, ficando cerca de 153,94 pontos de seu recorde de fechamento de 6.978,60 pontos marcado em 27 de janeiro deste ano. O Nasdaq subiu 0,83%, aos 22.822,42 pontos

"Ficou claro que a reação eufórica de ontem ao cessar-fogo de duas semanas foi exagerada. Cessar-fogos costumam ser marcados por disputas e violações no início. Este não é diferente", escreveu Marc Chandler, analista da Bannockburn Capital Markets.

Em meio a dúvidas sobre a reabertura do estreito de Ormuz, o petróleo recuperou uma fração do tombo da véspera, o que foi insuficiente para alavancar ações das petrolíferas. A Chevron caiu 1,3% e a Exxon perdeu 0,8%. A Occidental Petroleum fechou com tombo de 2%.

No setor de defesa, a Lockheed Martin declinou 0,8%. A RTX caiu 0,14% e a Northrop Grumman subiu 0,5%.

As companhias aéreas tiveram rumo misto. A United Airlines saltou 1,41%. A Delta perdeu 0,4% e a American Airlines caiu 0,4%.

No setor de tecnologia, a Coreweave subiu 3,5% após a provedora de nuvem fechar acordo ampliado de US$ 21 bilhões com a Meta Platforms (2,6%).

A Intel subiu 4,7%, ampliando ganho em um mês para 35,4%. A Sandisk saltou 9%, fechando a US$ 851,92. A Cantor Fitzgerald elevou o preço-alvo da ação de US$ 800 para US$ 1.000.

A Amazon avançou 5,6%. O CEO Andy Jassy afirmou que a empresa se concentrará na expansão das entregas em áreas rurais, investindo fortemente em robótica e inteligência artificial generativa.

A Zentalis Phama disparou 61% após anunciar que selecionou uma dose mais alta do azenosertib, um medicamento para tratamento de câncer de ovário, para dois ensaios clínicos.

No front macroeconômico, dados mostraram crescimento do PIB dos EUA abaixo do esperado e índice de preços de gastos com consumo (PCE, na sigla em inglês) ficou acima do projetado em fevereiro.