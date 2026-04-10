Os ativos brasileiros ampliaram o otimismo pouco antes das 15 horas (de Brasília), em sintonia com a melhora do mercado financeiro em Nova York. As bolsas norte-americanas intensificaram o ritmo de alta, enquanto os juros dos Treasuries cediam.

Segundo Luiz Roberto Monteiro, operador da mesa institucional da Warren Rena DTVM, os mercados ainda refletem relatos sobre a possibilidade de um acordo de paz entre Israel e Irã, medido pelo presidente norte-americano, Donald Trump.

"Os mercados domésticos pegam carona nessa onda de informações", diz Monteiro.

O Ibovespa renovou máxima histórica aos 195.513,91 pontos, em alta de 1,72%, e subia 1,60%, em 195.278,95 pontos, perto das 14h50.

O dólar à vista rompeu pontualmente o nível de R$ 5,06, com mínima a R$ 5,0588, e há pouco operava a R$ 5,0628, baixa de 0,79%.

O dólar futuro para maio recuava 0,71%, a R$ 5,08600.