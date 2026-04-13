O intervalo portador de hidrocarbonetos foi constatado através de perfis elétricos, indícios de gás e amostragem de fluido, afirmou.
Conforme a empresa, as amostras seguirão posteriormente para análises laboratoriais. É por essas avaliações que será possível caracterizar as condições dos reservatórios e fluidos encontrados, para definir a continuidade do estudo do potencial da área.
A perfuração do poço foi concluída de maneira segura, em respeito ao meio ambiente e às pessoas, completou.
>> Siga o canal da Agência Brasil no WhatsApp
Segundo a petroleira, a sua atuação no bloco C-M-477, na Bacia de Campos, está alinhada à estratégia de recomposição das reservas de petróleo e gás por meio da atuação em áreas de fronteira exploratória, em parceria com outras empresas, assegurando o atendimento à demanda nacional de energia durante a transição energética.
Com 70% de participação, a Petrobras opera o bloco C-M-477, em parceria com a empresa BP, que participa com o restante. O bloco é oriundo da 16ª Rodada de Licitações da ANP, em regime de concessão, concluiu a nota.
Tags:
da Bacia de Campos | hidrocarboneto | Petrobras | Pré-Sal