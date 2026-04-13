O Ibovespa tocou há pouco, pouco antes das 15h30, pela primeira vez, a marca dos 198 mil pontos, estabelecendo novo recorde intradia pela quarta sessão consecutiva. No melhor momento, foi aos 198.063,02 pontos, em alta de 0,37%, também sustentando o que deve vir a ser o quarto fechamento em nível histórico.

Na B3, as ações do setor financeiro são as principais beneficiadas pela melhora do humor na etapa vespertina, firmando sinal positivo à exceção de Itaú (PN -0,35%) entre os maiores nomes.

Destaque para Bradesco (ON +0,57%, PN +0,64%). Desde mais cedo, as perdas do Ibovespa eram mitigadas pelo desempenho das gigantes das commodities: Vale ON +1,72%; Petrobras ON +1,67%, PN +1,02%.

No desdobramento mais importante da tarde, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou que o governo americano foi contactado pelo Irã e que o adversário estaria "muito interessado" em fechar acordo com os EUA.

Os comentários vieram após o impasse nas negociações entre Washington e Teerã no fim de semana no Paquistão. O governo iraniano ainda não respondeu às falas desta tarde.

Apesar das idas e vindas na retórica de Trump, as declarações foram o suficiente para melhorar o desempenho dos ativos, com enfraquecimento do dólar, sinal positivo nas ações em Nova York, mudança de direção nos rendimentos dos Treasuries e avanço mais comportado para os contratos futuros do petróleo, em Londres e Nova York.