O ouro encerrou a sessão desta segunda-feira (13) em queda, em meio a um cenário de retomada dos temores inflacionários após EUA e Irã manterem negociações mesmo após impasse nas conversas durante o fim de semana.

Na Comex, divisão de metais da bolsa de Nova York (Nymex), o ouro para junho encerrou em queda de 0,42%, a US$ 4.767,4 por onça-troy. Já a prata para maio recuou 1,06%, a US$ 75,66 por onça-troy.

As 21 horas de duração de conversas entre os Estados Unidos e o Irã não foram suficientes para que os dois países chegassem a um acordo. O vice-presidente dos EUA, JD Vance, afirmou que os iranianos se recusaram a interromper o desenvolvimento de armas nucleares. Já o ministro das Relações Exteriores do Irã, Abbas Araghchi, afirmou que os estadunidenses mudaram constantemente as demandas durante as negociações.

Aumentando ainda mais a tensão, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, ameaçou interromper completamente o fluxo no Estreito de Ormuz, enquanto o Comando Central do país anunciou o bloqueio de todos os portos e áreas costeiras do Irã já a partir da manhã desta segunda, estratégia classificada como "pirataria" pelo Irã.

Nesse contexto, o preço do barril de petróleo subiu, reacendendo as preocupações com uma alta na inflação e as consequências para a política monetária global. A corretora Exness explica que, nesse cenário, "os principais bancos centrais podem permanecer mais cautelosos, pressionando ativos que não geram rendimento, como o ouro".

Operando com sinal negativo durante todo o dia, os metais preciosos reduziram as perdas, em meio a relatos de que os dois países poderiam realizar uma nova rodada de negociações. Durante a tarde, Donald Trump informou que os EUA foram contactados pelo Irã, informação ainda não confirmada pelo país persa.

*Com informações de Dow Jones Newswires