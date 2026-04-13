O vice-presidente da República, Geraldo Alckmin, disse nesta segunda-feira, 13, que o pacote de medidas em discussão no governo para reduzir dívidas das famílias, incluindo a liberação de saques do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS), está avançando para ser apresentado em breve. "Está caminhando, acho que vai ser apresentado. Nós temos, infelizmente, uma taxa de juros muito alta, e isso acaba comprometendo parte da renda dos trabalhadores", disse, em entrevista dada a jornalistas na saída do encontro com lideranças sindicais na sede da União Geral dos Trabalhadores (UGT).

Segundo Alckmin, a ideia do governo é dar aos brasileiros mais endividados a oportunidade de reduzir e renegociar suas dívidas a juros mais baixos.

Após observar que os juros da dívida são maiores do que o retorno do FGTS, o vice-presidente pontuou que o governo pretende liberar aos trabalhadores uma parte do fundo "sempre com o objetivo de reduzir a dívida". "Não é aumentar a dívida, mas reduzir a dívida", declarou.