A movimentação de cargas nos Terminais de Uso Privado (TUPs) avançou 8,9% em fevereiro, para 67,7 milhões de toneladas, segundo o Ministério de Portos e Aeroportos. No total, a navegação brasileira movimentou 101,0 milhões de toneladas no mês, alta de 3,78% na comparação com fevereiro de 2025.

O terminal marítimo Ponta Ubu (ES) cresceu 83%, para 1,4 milhão de toneladas e o Porto de Suape (PE) registrou alta de 19,3% na movimentação, com 2,1 milhões de toneladas. Esses foram os destaques de desempenho, segundo o Ministério.

A navegação de longo curso alcançou 69,1 milhões de toneladas, alta de 3,6%, e a cabotagem somou 24,5 milhões de toneladas, com avanço de 8,2%.

Por tipo de carga, granel líquido subiu 11,2%, para 26,9 milhões de toneladas. A carga conteinerizada cresceu 10,2%, para 12,4 milhões de toneladas; em TEUs, houve alta de 14,1%, para 1,2 milhão. O granel sólido ficou praticamente estável, com alta de 0,2%, totalizando 57 milhões de toneladas.

Entre as mercadorias, carvão mineral teve aumento de 48,8% (1,6 milhão de toneladas), sal avançou 39,1% (741 mil toneladas) e óleo bruto de petróleo cresceu 16,2% (17,7 milhões de toneladas).

O ministro de Portos e Aeroportos, Tomé Franca, atribuiu o desempenho a investimentos e a ações para modernizar a infraestrutura portuária e aquaviária, com foco em atração de capital privado e integração logística.

"Estamos focados em atrair mais investimentos privados e em promover a inovação para que o setor continue a ser um pilar para o desenvolvimento econômico do país e a geração de empregos", afirmou por meio de nota.