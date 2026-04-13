As vendas de moradias usadas nos Estados Unidos caíram 3,6% em março ante fevereiro, para o ritmo anual sazonalmente ajustado de 3,98 milhões de unidades, segundo pesquisa da Associação Nacional de Corretoras (NAR, na sigla em inglês) divulgada nesta segunda-feira, 13. Analistas consultados pela FactSet previam uma queda de 1,5%.

O economista-chefe da NAR, Dr. Lawrence Yun, destacou que as vendas de casas em março permaneceram lentas e abaixo do ritmo do ano passado, com uma menor confiança do consumidor e o crescimento mais fraco do emprego continuando a impedir os compradores.

"Como o estoque permanece limitado, o preço médio das casas subiu para um novo recorde no mês de março", acrescentou Yun. "Esse crescimento de preços ajudou o proprietário típico a acumular US$ 128.100 em riqueza imobiliária nos últimos seis anos."