Trabalhadores de um dos maiores frigoríficos dos Estados Unidos, que realizaram uma greve de várias semanas, chegaram a um acordo com a JBS USA, proprietária da unidade, anunciaram a empresa e representantes do sindicato no domingo, 12. A unidade da Swift Beef Co. em Greeley, Colorado, retornará imediatamente às operações normais após semanas de incerteza, afirmou a JBS USA em comunicado.

O acordo veio após milhares de trabalhadores do frigorífico participarem de uma greve de três semanas, com apoio do Sindicato dos Trabalhadores da Indústria Alimentícia e Comercial Local 7 (United Food and Commercial Workers Local 7 Union), em busca de salários mais altos e melhores condições de saúde.

A greve havia sido pausada em 4 de abril, após a JBS USA concordar em retomar as negociações.

Os trabalhadores e a companhia concordaram com aumentos salariais nos próximos dois anos e um bônus único de US$ 750. O acordo provisório representa um contrato com "todos os ganhos, inúmeras melhorias e nenhuma concessão", afirmou o sindicato.

O contrato exige que a empresa pague por equipamentos de proteção individual e protege os trabalhadores contra aumentos nos custos de assistência médica, segundo o sindicato. A presidente do sindicato local, Kim Cordova, disse que os trabalhadores fizeram piquete em condições climáticas extremas "porque conheciam seu valor e se recusaram a ser desrespeitados. Hoje, esse sacrifício foi recompensado".

O sindicato não respondeu imediatamente aos pedidos de mais detalhes da Associated Press.

A JBS USA afirmou estar satisfeita com o acordo alcançado, mas expressou decepção com a decisão da liderança sindical de eliminar os benefícios previdenciários negociados no ano passado. A empresa disse que o plano de pensão foi criado para fortalecer a segurança da aposentadoria a longo prazo e argumentou que o sindicato optou por direcionar esses recursos para aumentos salariais de curto prazo, em vez de investir no futuro financeiro dos trabalhadores.

O sindicato também retirará sete acusações de práticas trabalhistas desleais, segundo a JBS USA.

"Com o acordo agora finalizado, a JBS USA espera restaurar a estabilidade, apoiar seus funcionários e continuar investindo na unidade de Greeley para o futuro", afirmou a empresa em comunicado.

A greve em Greeley foi a primeira em um frigorífico dos EUA desde a paralisação dos trabalhadores em uma fábrica da Hormel em Minnesota, em 1985. Aquela greve durou mais de um ano e foi marcada por confrontos violentos entre a polícia e os manifestantes.

A JBS é a maior empresa de processamento de carne do mundo, com um valor de mercado de US$ 17 bilhões. É a principal empregadora em Greeley, uma cidade a 80 quilômetros a nordeste de Denver, com uma população de cerca de 114 mil habitantes. Fonte: AP