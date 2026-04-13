A Oncoclínicas informou há pouco que ajuizará nesta segunda-feira, 13, ação de Tutela Cautelar perante o Tribunal de Justiça de São Paulo para suspender dos efeitos de toda e qualquer cláusula contratual que imponha o vencimento antecipado das dívidas. Segundo comunicado enviado à Comissão de Valores Mobiliários (CVM), a medida visa, ainda, a exigibilidade de todas as obrigações relativas aos instrumentos financeiros e as instituições relacionadas na ação.
"A Tutela Cautelar terá como objetivo proporcionar um ambiente administrativo e financeiro mais organizado e estável para a companhia, permitindo que ela conduza a mediação e negociação com seus credores sem interrupção de suas atividades ou alteração na condução ordinária de seus negócios, apesar do atual cenário macroeconômico e setorial desafiador", informou a companhia.
Segundo o texto, a Oncoclínicas permanece operando normalmente e continua empenhada em manter conversas positivas com seus credores visando ao atingimento de um acordo que seja benéfico a todos os seus investidores.