A Petrobras informou nesta segunda-feira, 13, que identificou a presença de hidrocarbonetos no pré-sal da Bacia de Campos, em poço exploratório perfurado no Setor SC-AP4 da Bacia de Campos, bloco C-M-477. Segundo comunicado enviado à Comissão de Valores Mobiliários (CVM), o poço 1-BRSA-1404DC-RJS está localizado a 201 km da costa do Estado do Rio de Janeiro, em profundidade d'água de 2.984 metros.

"O intervalo portador de hidrocarbonetos foi constatado através de perfis elétricos, indícios de gás e amostragem de fluido", diz a Petrobras. "As amostras posteriormente seguirão para análises laboratoriais, que permitirão caracterizar as condições dos reservatórios e fluidos encontrados, possibilitando a continuidade da avaliação do potencial da área. A perfuração do poço foi concluída de maneira segura, em respeito ao meio ambiente e às pessoas."

A atuação da Petrobras no bloco C-M-477, na Bacia de Campos, está alinhada à estratégia de recomposição das reservas de petróleo e gás por meio da atuação em áreas de fronteira exploratória, em parceria com outras empresas, assegurando o atendimento à demanda nacional de energia durante a transição energética, informou a estatal.

A Petrobras é operadora do bloco C-M-477 (participação de 70%), em parceria com a BP (participação de 30%).

O bloco é oriundo da 16ª Rodada de Licitações da ANP, em regime de concessão.