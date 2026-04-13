Os juros futuros curtos e médios avançam mais de 10 pontos na manhã desta segunda-feira, 13, diante das preocupações com a inflação em meio à alta do petróleo, que está novamente acima de US$ 100 por barril, e após o Boletim Focus mostrar deterioração significativa das expectativas de inflação para 2026 e 2027.

As taxas longas também sobem refletindo a cautela no exterior, com dólar e rendimentos dos Treasuries em alta, com o fracasso nas negociações entre EUA e Irã no fim de semana e ameaça do presidente dos EUA, Donald Trump, de bloquear todos os portos iranianos nas próximas horas.

Às 9h20, a taxa de depósito interfinanceiro (DI) para janeiro de 2027 subia para 14,155%, de 14,060% no ajuste anterior. O DI para janeiro de 2029 avançava para 13,480%, de 13,368%, e o vencimento para janeiro de 2031 ia para 13,505%, de 13,427% no ajuste anterior.