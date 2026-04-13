A Organização dos Países Exportadores de Petróleo (Opep) reafirmou sua previsão para o crescimento da demanda 1global pela commodity este ano, em 1,4 milhão de barris por dia (bpd). Se confirmada a projeção, o consumo global somaria 106,53 milhões de bpd em 2026, segundo relatório mensal divulgado nesta segunda-feira.

Para 2027, a Opep também manteve a projeção de alta na demanda, em 1,3 milhão de bpd, o que traria o consumo total para 107,87 milhões de bpd.

Apenas a demanda em países que integram a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE) deve registrar aumentos de 100 mil bpd neste ano e também no próximo, projeta a Opep. Fora da OCDE, a expectativa é de acréscimos de 1,3 milhão de bpd em 2026 e de 1,2 milhão de bpd em 2027.