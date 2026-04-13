O Goldman Sachs Group divulgou nesta segunda-feira (13) um lucro líquido de US$ 5,63 bilhões no primeiro trimestre fiscal de 2026. A receita ficou em US$ 17,23 bilhões, um aumento de 19% em relação ao ano anterior e acima da previsão dos analistas da FactSet, de US$ 16,99 bilhões.

No trimestre encerrado em 31 de março, o lucro diluído por ação comum (EPS) foi de US$ 17,55 e o retorno anualizado sobre o patrimônio médio dos acionistas comuns (ROE) foi de 19,8%. Analistas esperavam lucro menor, de US$ 16,47 por ação.

O presidente e CEO do Goldman Sachs, David Solomon, afirmou que o banco apresentou um desempenho muito forte para os acionistas no último trimestre, mesmo com as condições de mercado se tornando mais voláteis. "Nossos clientes continuam a depender de nós para uma execução e insights de alta qualidade em meio à incerteza mais ampla, e continuamos confiantes na forma como posicionamos nossos negócios. O cenário geopolítico permanece muito complexo - portanto, a gestão disciplinada de riscos deve continuar sendo fundamental para a nossa operação", acrescentou.

Às 08h56 (de Brasília), as ações do Goldman Sachs caíam 3,87% no pré-mercado de Nova York, em um dia de aversão ao risco em Wall Street, após o fracasso de negociações de paz entre Estados Unidos e Irã no fim de semana.