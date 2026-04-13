O volume de novos empréstimos liberados pelos bancos da China se recuperou significativamente em março, mas ficou abaixo do esperado.

Dados publicados nesta segunda-feira (13) pelo PBoC, como é conhecido o banco central do país, mostram que os empréstimos somaram 2,99 trilhões de yuans (US$ 437,6 bilhões) no mês passado, bem acima dos 900 bilhões de yuans de fevereiro.

O resultado de março, porém, veio aquém da expectativa de analistas consultados pelo The Wall Street Journal, que previam a emissão de 3,4 trilhões de yuans em novos empréstimos.

O financiamento social total, uma medida mais ampla do crédito na economia chinesa, totalizou 5,23 trilhões de yuans em março, ante 2,38 trilhões de yuans no mês anterior.

A base monetária da China (M2), por sua vez, teve acréscimo anual de 8,5% em março, menor que o ganho de 9% de fevereiro e também abaixo da projeção do mercado, de alta de 8,9%. Fonte: Dow Jones Newswires.