O presidente do Banco do Japão (BoJ), Kazuo Ueda, voltou a alertar que o país pode enfrentar pressão de alta sobre os preços com mais facilidade do que no passado, sugerindo que um aumento de juros continua na mesa.

Embora a alta das cotações do petróleo, desencadeada pelas tensões no Oriente Médio, deva elevar os preços de energia no curto prazo, o aumento pode exercer tanto pressão de alta quanto de baixa sobre a inflação subjacente, disse Ueda em um discurso nesta segunda-feira, lido pelo vice-presidente do BoJ Ryozo Himino.

Se os preços de energia mais altos esfriarem o crescimento econômico, a inflação subjacente pode ser pressionada para baixo, afirmou Ueda.

Por outro lado, se a alta do petróleo elevar as expectativas de inflação de longo prazo, isso aceleraria a tendência de preços.

"Dado que o comportamento das empresas na fixação de salários e preços se tornou mais proativo nos últimos anos, é necessário observar que esse mecanismo de inflação pode ter se fortalecido em comparação com o passado", acrescentou o presidente do BoJ.

A próxima reunião de política monetária do BoJ está marcada para os dias 27 e 28. Fonte: Dow Jones Newswires.

*Conteúdo elaborado com auxílio de Inteligência Artificial, revisado e editado pela Redação do Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado.