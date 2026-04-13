As bolsas asiáticas fecharam sem direção única nesta segunda-feira, 13, após o petróleo voltar a disparar na madrugada, na esteira do fracasso das negociações de paz entre EUA e Irã, enquanto as Forças Armadas americanas se preparam para bloquear o Estreito de Ormuz e portos iranianos.
O índice japonês Nikkei caiu 0,74% em Tóquio, a 56.502,77 pontos, enquanto o sul-coreano Kospi recuou 0,86% em Seul, a 5.808,62 pontos. Em Hong Kong, o Hang Seng cedeu 0,90%, a 25.660,85 pontos.
Na China continental, por outro lado, o pregão teve leve viés positivo: o Xangai Composto registrou alta marginal de 0,06%, a 3.988,56 pontos, e o menos abrangente Shenzhen Composto avançou 0,54%, a 2.666,54 pontos. Em Taiwan, o Taiex subiu 0,11%, a 35.457,29 pontos.
O presidente dos EUA, Donald Trump, anunciou o plano de bloqueio após as conversas entre EUA e Irã no Paquistão terminarem sem acordo. Posteriormente, confirmou que a medida - envolvendo o Estreito de Ormuz e todos os portos iranianos - começará às 11h (de Brasília) de hoje.
O impasse entre EUA e Irã voltou a impulsionar o petróleo. Há pouco, o Brent saltava mais de 7%, após ter acumulado perdas de cerca de 13% na semana passada, em meio a expectativas de um acordo entre Washington e Teerã.
Na Oceania, a bolsa australiana terminou a sessão no vermelho: o S&P/ASX 200 caiu 0,39% em Sydney, a 8.926,00 pontos.