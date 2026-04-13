O vice-presidente da República, Geraldo Alckmin, e o ministro da Fazenda, Dario Durigan, participam na segunda-feira, 13, às 14 horas (de Brasília), em São Paulo, da assinatura da operação de crédito que vai viabilizar a contrapartida do Estado de São Paulo na Parceria Público-Privada (PPP) do Túnel Imerso Santos-Guarujá. A operação, no valor de R$ 2,57 bilhões, foi estruturada pelo BB e conta com garantia da União.

Além de Durigan e Alckmin, participam a presidente do Banco do Brasil, Tarciana Medeiros, e o secretário de Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo, Samuel Kinoshita, entre outras autoridades estaduais e federais.

Em janeiro deste ano, o governo do Estado de São Paulo e o grupo português Mota-Engil assinaram o contrato da PPP do Túnel Santos-Guarujá.

Com previsão de quase R$ 7 bilhões em investimentos, o projeto centenário foi leiloado em setembro de 2025. Na ocasião, na B3, participaram do evento o então ministro da Fazenda, Fernando Haddad, e o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos). Ambos devem disputar o governo paulista nas eleições de outubro.

O projeto é um dos maiores empreendimentos de infraestrutura de mobilidade urbana do Estado de São Paulo e o maior investimento individual do Novo PAC Federal.

Trata-se do primeiro túnel imerso da América Latina, conectando os municípios de Santos e Guarujá por meio de uma ligação submersa sob o canal portuário, com impacto estrutural na mobilidade regional, logística portuária e desenvolvimento socioeconômico.