O presidente do PT, Edinho Silva, afirmou em entrevista ao programa Canal Livre, da Band, neste domingo, 12, que todas as autorizações dadas ao Banco Master foram feitas pela administração do ex-presidente do Banco Central (BC) Roberto Campos Neto. Questionado, Edinho Silva disse não saber por que o atual presidente do BC, Gabriel Galípolo, disse que não há nada que indique culpa de Campos Neto no caso Master.

"O que eu sei é que tem um fato: o Banco Central autoriza o funcionamento do Banco Master, o Banco Master nasce, cresce e se envolve em todas as denúncias durante o governo Bolsonaro na gestão de Roberto Campos (Neto)", declarou o presidente do PT.

Galípolo fez a afirmação sobre Campos Neto em audiência na Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) do Crime Organizado. Campos Neto presidiu o BC entre 2019 e 2024, período em que o Master foi oficialmente transferido para o controle de Daniel Vorcaro.